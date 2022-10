Vuletić zlatni u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Junior Montenegro starsa Vuk Vuletić osvojio je zlatnu medalju na G2 tekvondo turniru Galeb Serbia Open u Beogradu.

Vuletić je do prvog mjesta u kategoriji do 73 kilograma došao nakon tri pobjede, a u finalnom meču savladao je hrvatskog reprezentativca Oskara Kovačića.

Kovačić je na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Bugarskoj osvojio bronzanu medalju.

“Vuletić je osvajanjem zlatne medalje još jednom potvrdio svoj kvalitet i obezbijedio dodatne bodove, koji će ga na Evropskoj bodovnoj listi lansirati među tri najbolja juniora Evrope”, saopšteno je iz Tekvondo kluba Montenegro stars.

Drugi predstavnik budvanskog kluba Mario Vuković u kategoriji do 63 kilograma zaustavljen je u četvrtinalu od takmičara iz Belgije, u neizvjesnom i atraktivnom meču.

G2 turnir, bodovni za olimpijsku i svjetsku rang listu, okupio je oko 800 takmičara u konkurenciji kadeta, juniora i seniora, iz 50 država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS