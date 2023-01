Vuković sjutra na mitingu u Luksemburgu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupiće sjutra na dvoranskom mitingu u Luksemburgu i zvanično početi novu atletsku sezonu.

Vuković je u prošloj godini osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Minhenu, dok je nastup na dvoranskom prvenstvu svijeta u Beogradu završila na četvrtom mjestu.

Početak discipline skok u vis predviđen je za 14 sati.

Crnogorsku rekorderku u skoku u vis do sredine februara očekuje čak šest takmičenja.

Vuković bi, nakon Luksemburga, trebalo da nastupi u njemačkom Kotbusu (25. januar), češkim gradovima Hustopeče (4. februar) i Trinec (7. februar), u Udinama (9. februar) i Banskoj Bistrici (15. februar).

