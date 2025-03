Vuković osmoplasirana u finalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković kao osmoplasirana završila je nastup u finalu skoka u vis na dvoranskom prvenstvu Evrope u holandskom Apeldronu.

Vuković je u finalu preskočila 185 centimetara.

U kvalifikacijama preskočila je ljestvicu na 189 centimetara.

U finalu iza Marije kao deveta plasirala se Mađarica Lilijanna Batori sa preskocenih 180 centimetara.

Prvo mjesto osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih sa preskočenih 199 centimetara.

Srebrna je bila Angelina Topić iz Srbije (195), dok je bronzanu medalju osvojila Šveđanka Engla Nilson (192).

