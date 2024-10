Više od 350 dječaka i djevojčica uključeno u projekat Razvoj rukometa u vrtićima

Podgorica, (MINA) – Više od 350 dječaka i djevojčica iz sedam crtića i šest gradova i 14 trenera uključeno je u projekat Razvoj rukometa u vrtićima, koji Rukometni savez sprovodi od marta, uz podršku Evropske rukometne federacije (EHF), saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi su, nakon prve sezone u kojoj je projekat realizovan u Podgorici, Cetinju i Nikšiću, u drugoj uključena i djeca iz Bara, Tivta i Ulcinja.

Prvi čas u Ulcinju okupio je oko 50 djece, sakojima je radio trener Rifat Lazorja.

“Projekat je izazvao sjajne reakcije, kako djece i roditelja, tako i osoblja vrtića i cjelokupne javnosti, ali i zavrijedio najviše ocjene EHF-a.

U saradnji sa CS Cassiopeia pripremljena je i jedinstvena bojanka rukoMEtić, koja će uz druge aktivnosti projekta, podstaći djecu na bavljenje sportom i razvoj kreativnosti”, stoji u saopštenju Rukometnog saveza.

Navodi se da je projekat institucionalno podržalo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.

Djeca uzrasta od tri do šest godina u prilici su da se od eminentnih trenera, sadašnjih i bivših reprezentativaca, kroz navedeni projekat, upoznaju sa rukometom, nauče prve rukometne korake i već od najmlađih dana razvijaju ljubav prema našem sportu.

Planirano je da projekat bude nastavljen i naredne godine, kada će biti proširen i na sjever Crne Gore.

“Na kraju će ukupno devet gradova biti dio projekta koji pokazuje opredijeljenost Saveza da radi na razvoju rukometa od najmlađeg uzrasta”, stoji u saopštenju.

