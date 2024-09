Velike ambicije za debitantsku sezonu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub Vukovi Zeta sa velikim ambicijama ulazi u debitantsku sezonu u Prvoj A ligi, odlučan da se ne zadrži samo na tome, već da dodatno podigne nivo svojih nastupa i rezultata, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da je novo rukovodstvo kluba na čijem je čelu Srđan Radonjić donijelo svježinu i odlučnost u radu, uz jasne ciljeve i strategije za dugoročni razvoj.

Saopšteno je da to nije samo uspjeh za klub, već i za sve navijače, partnere i mlade telente koji su budućnost košarke u Zeti.

“Naš cilj je da nastavimo da rastemo, da podignemo nivo igre i da budemo dostojni predstavnici naše Opštine Zeta. Spremni smo za nove izazove i nadamo se da ćemo i u budućnosti donositi radost našim navijačima. Hvala svima na podršci i vjerujemo da je ovo samo početak jedne uspješne priče”, stoji u saopštenju kluba.

Trener Vladimir Lukačević kazao je da su ambicije kluba da izbori opstanak u ligi.

“Mi smo debitatnti u tom društvu i kako najavljuju protivnici sa nikad jačim rosterima i nikad veća liga koja broji čak 14 ekipa. Mi kao lokalna priča koja gaji da u ekipi bude 70-80 odsto igrača koji su iz Zete, odnosno ponikli u našem klubu, uz snažnu podršku Opštine Zeta, nadam se da ćemo naći adekvatna pojačanja za ovogodišnje ambicije, prije svega opstanak”, kazao je Lukačević.

On je istakao da je želja da Vukovi Zeta postanu stabilan prvoligaš.

