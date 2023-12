Ubjedljiv poraz Lovćena u Flensburgu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena poraženi su večeras od njemačkog Flensburga 42:19 (24:8), u utakmici šestog kola E grupe EHF Evropske lige.

Lovćen, koji je izgubio i prvi međusobni duel 35:19, nastup u ligi završio je bez bodova.

Domaćin, jedan od najboljih timova Evrope, opravdao je ulogu favorita, a konačnih 23 golova zaostatka i ne predstavlja realnu sliku viđenog na terenu.

Lovćen je već od trećeg minuta bio lišen pomoći Vuka Borozana, koga je trener Pero Milošević zbog nedoscipline odstranio sa terena.

U cetinjskom timu bolji od ostalih bio je Bogdan Petričević sa sedam, dok su po tri gola postigli

Milorad Bakić i Luka Vujović.

Kod domaćih je najefikasniji bio August Pedersen sa 13 golova.

