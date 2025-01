Ubjedljiv poraz Budućnosti u Đeru

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti poražene su večeras od Đera 33:21, u utakmici 11. kola B grupe Lige šampiona.

Đer je slavio ubjedljivo i islupio se za senzacionalni remi u Podgorici, u prvom međusobnom duelu u oktobru prošle godine.

U pojedinim trenucima meča, jedan od najmlađih timova u Ligi šampiona pokazao je da može da parira prvom favoritu za osvajanje trofeja, ali je razlika u kvalitetu evidentna, a sastav Đera moćan i za timove koji imaju mnogo veću rotaciju nego što je to slučaj sa ekipom Budućnosti.

Budućnost je odlično počela, u 12. minutu povela je 8:4, a u 20. minut posljendji put imala je neriješen rezultat (12:12).

Serija od 7:0 i desetak minuta bez gola podgoričkog tima omogućili su Đeru da do poluvremena povede 18:12 i praktično riješi pitanje pobjednika.

U nastavku su podgoričke rukometašice uspjele da priđu na četiri gola (21:17) u 40. minutu, ali je Đer ubrzo ponovo došao do značajnije prednosti, koja je prvi put bila dvocifrena u 53. kada je bilo 29:19.

Đer su do pobjede vodile Almeida de Paula sa sedam i Estel Nze Minko sa šest golova.

U podgoričkom timu najefikasnija je bila Jelena Vukčević sa pet, dok je gol manje postigla Tanja Ivanović.

