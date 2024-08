Tebogo zlatni na 200 metara

Podgorica, (MINA) – Letsile Tebogo iz Bocvane osvojio je zlatnu olimpijsku medalju u trci na 200 metara.

On je pobijedio rezultatom 19 sekundi i 46 stotinki i postao prvi Afrikanac koji je trijumfovao u toj disciplini u istoriji olimpijskih igara.

Srebrnu medalju osvojio je Amerikanac Kenet Bednerek (19,62), dok je pobjendičko postolje kompletirao njegov sunarodnik Noa Lajls (19,70).

Lajls je u Parizu bio zlatni na 100 metara.

