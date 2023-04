Tadić sjutra na mitingu u Mineapolisu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski plivač Ilija Tadić nastupiće sjutra na sankcionisanom mitingu Svjetske serije u Mineapolisu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

On će plivati u disciplini 50 metara slobodno, u kategoriji S9.

Biće to njegov drugi nastup na sankcionisanim mitinzima ove godine, nakon što je u Linjanu, početkom marta, plivao B finale.

Tadić, koji je 2016. godine u Rio de Žaneiru nosio crnogorsku zastavu na svečanom otvaranju Igara, u Mineapolisu nastavlja borbu za svoje treće paraolimpijski igre.

Norma za Igre u Parizu iznosi 26,26 sekundi.

Kvalifikacije su na programu u jutarnjem, a eventualno finale u popodnevnom terminu.

Nastup Tadića u Mineapolisu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za ovu godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

