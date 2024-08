Svjontek bronzana u Parizu

Podgorica, (MINA) – Poljska teniserka Iga Svjontek osvojila je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Ona je danas u meču za treće mjesto i bronzano odličje savladala 67. teniserku svijeta, Slovakinju Anu Karolinu Šmidlovu, 2:0 (6:2 i 6:1).

Zvanična šampionka Rolan Garosa i vodeća na WTA listi najboljih tenisertki svijeta do pobjede i prvog olimpijskog odličja u karijeri došla je nakon 61 minuta igre.

Za zlatnu medalju sjutra će igrati hrvatska teniserka Dona Vekić i Kineskinja Ćinven Džan.

