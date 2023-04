Startuju tri najznačajnija ligaška takmičenja crnogorskog šaha

Podgorica, (MINA) – Herceg Novi će od 1. do 8. maja biti domaćin tri najznačajnija ligaška takmičenja crnogorskog šaha – Premijer, Prve i Ženske lige, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

U Premijer ligi ove godine takmičiće se šahovski klubovi Crnogorac, Budućnost, Mimoza, Elektroprivreda, Dama, Herceg Novi, Dijagonale, Omladinac Budućnost, Mladost i Prosvjeta.

U Ženskoj ligi nadmetaće se pet ekipa – Univerzitet Crne Gore, Budućnost, Elektroprivreda, Crnogorac i Herceg Novi.

Prva liga brojaće deset klubova, a za plasman u viši rang boriće se Rumija, Zora, Berane, Brskovo, Osnovne i srednje škole, Nikšić, 7. Oktobar, Plavsko jezero, Rudar i Cetinje.

“Odigravanje tri pomenute lige na istom mjestu i u istom terminu novina je u kalendaru Šahovskog saveza. Takmičenja će biti igrana u Institutu Simo Milošević, u sali koja je devedesetih godina bila omiljena i među klubovima tadašnje Prve i Druge savezne lige”, piše u saopštenju Šahovskog saveza.

Navodi se da raduje i održavanje ženske lige sa pet ekipa, u kojima su i neke od vodećih regionalnih igračica.

“Favoriti za osvajanje Premijer lige su tradicionalno Elektroprivreda, koja brani titulu i Budućnost, naš najtrofejniji klub, a tu je i pojačana ekipa Herceg Novog, kao i Crnogorac i Mimoza”, stoji u saopštenju.

Navodi se da je glavni favorit Prve lige Nikšić, koji ove godine obilježava vijek postojanja.

“Vizu za povratak u viši rang tražiće i Rudar. U ženskoj ligi za glavne favorite slove ekipe Elektroprivrede i Crnogorca. Očekuje nas istinski šahovski spektakl, a ljubitelji šaha partije mogu pratiti preko sajta Šahovskog savez”, saopšteno je iz te asocijacije.

