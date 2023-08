Sjekloća u stručnom štabu Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Trener Luka Sjekloća pridružiće se stručnom štabu Petra Mijovića, saopšteno je iz podgorčkog košarkaškog kluba Budućnost Voli.

On je nakon igračke karijere proveo osam godina u Kini.

Radio je kao pomoćni trener u Šenženu, Šandongu i Pekingu, dok je kao glavni trener predvodio žensku ekipu Šandonga.

