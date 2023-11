Šćekić čestitao Miliću i Čađenoviću

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, čestitao je crnogorskom džiu džicu reprezentativcu Arsu Miliću i kik bokseru Nemanji Čađenoviću osvajanje medalja na velikim međunarodnim takmičenjima.

Milić je bio zlatni na Evropskom prvenstvu u Zagrebu, dok je Čađenović osvojio bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Portugaliji.

Šćekić je kazao da sportisti ne prestaju da čine ponosnim crnogorsku javnost.

On je istakao da je novembar mjesec sjajnih sportskih rezultata i podsjetio na osvojene medalje boksera Petra Liješevića, Bojane Gojković i Tomislava Đinovića na Evropskom prvenstvu u boksu.

“Crnogorske reprezentacije nastavljaju osvajanja brojnih titula. Naša zastava vijorila se na tronu brojnih evropskih i svjetskih sportskih takmičenja. Zbog toga im moramo biti zahvalni i pružiti sigurnu podršku”, poručio je Šćekić.

