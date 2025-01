SC Derbi sjutra u Subotici sa Spartakom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Subotici protiv Spartaka utakmicu 16. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim je u seriji od sedam poraza, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je svega četiri trijumfa.

Spartak je petoplasirani sa učinkom od devet pobjeda i šest poraza.

Podgoričkom timu pripao je prvi međusobni duel 84:76.

Talentovani David Mirković kazao je da podgorički tim očekuje još jedno teško gostovanje protiv jedne od najboljih ekipa u ligi.

“Znamo šta nas čeka, odakle nam dolaze prijetnje i trenirali smo odlično ovde nedelje. Pokušaćemo da iznenadimo favorita na gostujućem terenu a to možemo samo ako damo svoj maksimum”, rekao je Mirković.

Duel u Subotici počeće u 18 sati.

U nedjelju rivali će biti Budućnost Voli i Mornar Barsko zlato (17).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS