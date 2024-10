Saljiu srebrni, Đukić izgubila meč za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate reprezentativac Jusuf Saljiu sa srebrnom medaljom završio je nastup na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Veneciji.

Na korak od pobjedničkog postolja stala je Katarina Đukić, koja je izgubila meč za medalju i završila kao petoplasirana.

Saljiu je danas u finalnom meču kategorije do 70 kilograma poražen od Italijana Almerika Tomazina 8:0.

Kadet Omladinca juče je na putu do finala eliminisao Abdulaha Alazmija iz Kuvajta 1:0, Letonca Artjoma Sevcovsa 4:1, Kanađanina Žinšija Kronža 4:1 i Argentinca Lisandra Fontanu 1:0.

U polufinalu dobio je odličnog turskog borca Doruka Eimena Gundogdua 3:1.

To je drugo svjetsko odličje za porodicu Saljiu, nakon što je njegov brat od strica Emre prije dvije godine u Gvadalahari bio juniorski prvak svijeta.

Đukić je u meču za treće mjesto i bronzano odličje u kategoriji do 54 kilograma poražena od Francuskinje Morgan Skarfon 7:0.

Kadetkinja kolašinskog Gorštaka takmičenje u grupi završila je dominatno – eliminisala je Saglaru Oširovu 5:0, Grkinju Anastasiju Anastasidi 10:1 i Irkinju Ešu Rin 8:1.

Borbe za zlato koštao je pad koncentracije u polufinalnoj borbi protiv Ukrajinke Marije Hnes i poraz od 8:6.

Priliku da se domognu pobjedničkog postolja danas će imati i juniori Anes Arifaj i Jovana Damjanović.

