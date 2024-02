Rukometaši na 14. mjestu EHF rang liste

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore zauzima 14. mjesto na najnovijoj rang listi Evropske rukometne federacija (EHF), objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

Izabranici selektora Vlada Šole imaju isti broj bodova (148) kao Austrija na 13, odnosno Srbija na 15. mjestu.

Rang lista je formirana na osnovu rezultata posljednja tri velika takmičenja – EHF Euro 2022, Svjetsko prvenstvo 2023. i EHF Euro 2024.

Saopšteno da će taj plasman biti osnova kada se budu određivali šeširi u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2026, što Crnu Goru svrstava u drugi šešir.

Svjetski prvak – Danska i dalje je prva na listi, dok je drugoplasirana Francuska, selekcija koja je nedavno postala šampion Evrope.

Švedska je ztrća, a Top 10 kompletiraju Njemačka, Španija, Norveška, Mađarska, Island, Hrvatska i Slovenija.

Najveći napredak na EHF listi napravila su Farska Ostrva – skokom od deset pozicija, debitant na nedavnom Evropskom prvenstvu, stigao je do 20. mjesta.

