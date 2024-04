Roma, Atalanta, Bajer i Marsej u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rome, Atalante, Bajera iz Leverkuzena i Marseja plasirali su se u polufinale Lige Evrope.

Roma je pred svojim navijačima savladala Milan 2:1 i sa dva trijumfa izborila polufinale.

Prvi duel u Milanu dobiola je 1:0.

Atalanta je u revanšu izgbila od Liverpula 1:0, ali je prošla dalje zahvaljujući trijumfu u prvom duelu od 3:0.

Bez pobjednika završen je duel Bajera i Vest Hema (1:1), ali je presudna bila pobjeda u prvom meču od 2:0.

Ekipa iz Leverkuzena u nedjelju je proslavila prvu titulu u Bundesligi.

Marsej je nakon penala eliminisao Benfiku (3:2), nakon što je poslije 120 minuta bilo 1:0 za francusku ekipu.

Benfika je u prvom meču slavila 2:1.

U produžecima nije bilo pogodaka, pa su polufinalistu odlučili penali.

U polufinalu rivali će biti Marsej i Atalanta, odnosno Roma i Leverkuzen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS