Roganović: Španija najveći izazov do sada

Podgorica, (MINA) – Španija je najveći izazov crnogorskim rukometašima i možda najteži rival sa kojim su do sada igrali, kazao je selektor Zoran Roganović.

Muška rukometna reprezentacija Crne Gore duelom sa Španijom, sjutra u Krakovu, počeće takmičenje na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj.

Španija je srebrna sa prošlogodišnjeg šampionata Evrope, dok je sa bronzanim odličjem završila nastupe na posljednjem prvenstvu svijeta i Olimpijskim igrama u Tokiju.

U grupi A, osim Crne Gore i Španije, su još Čile i Iran.

Roganović je kazao da spremni dočekuju start šampionata, navodeći da im je prvi rival jedna od najbljih svjetskih selekcija.

On je naglasio da, uprkos kvalitetu rivala, vjeruje da crnogorska selekcija može biti konkurentna.

“Pokušavamo da se približimo vrhu evropskog i svjetskog rukometa. Želimo da sjutra napravimo taj iskorak”, rekao je Roganović.

On očekuje težak meč, ali i dobro izdanje svojih izabranika.

“Španija je najveći izazov crnogorskoj selekciji do sada. Sa svima, sa kojima smo do sada igrali, uvijek je bilo da se nađu tri-četiri stvari na koje treba obratiti pažnju. Sa Španijom je to puno teže”, rekao je Roganović.

On je, govoreći o pripremi za meč, naglasio da crnogorski rukometaši ne smiju da se fokusiraju samo na jednog igrača.

“Kad igrate sa Španijom, ne igrate protiv pojedinaca, ili nekog rukometaša, nego sistema. Biće to taktičko nadmudrivanje”, rekao je Roganović.

Komentarišući izostanak Aleša Gomesa, po mnogima najboljeg desnog krila svijeta, Roganović je kazao da Španija ima mnogo kvalitetnih igrača na svakoj poziciji i da se njegov izostanak neosjeća.

“Nameću se drugi igrači i prave fenomenalan posao. To je sistem, u kojem svaki igrač zna šta treba da radi”, rekao je Roganović.

Crnogorski selektor kazao je da ne sumnja da će njegovi izabranici i u Krakovu imati podršku navijača.

“Podrška koju smo dobili tokom Evropskog prvenstva je bila nevjerovatna, a onu koju imamo u Crnoj Gori ne mogu da opišem. Vjerujem da će već od sjutra biti navijača u dvorani, a onima koji budu pored malih ekrana obećavam da ćemo igrati dobar rukomet na i da ćemo pružiti sve od sebe kako bi napravili iskorak ka vrhu svjetskog rukometa”, zakjučio je Roganović.

Duel Crne Gore i Španije počeće u 20 sati i 30 minuta.

