Rakojević objavio spisak igrača za duel sa Kinom

Podgorica, (MINA) – Selektor mlade fudbalske reprezentacije Crne Gore Nikola Rakojević objavio je danas spisak igrača za prijateljsku utakmicu sa Kinom.

Crnogorski fidbaleri prvi prijateljski duel u 2023. godini odigraće 24. marta u Velikoj Gorici, u blizini Zagreba.

Rakojević je pozvao 23 igrača.

Na spisku su golmani – Nikola Ivezić (LomeI, Belgija) i Sergej Joksimović (Jedinstvo);

odbrana – Luka Boričić (Rudar), Igor Pajović (Sutjeska), Damjan Dakić (Budućnost), Nemanja Perović (Famalisao, Portugal), Ljubomir Pejović (Rudar), Velimir Ljutica (Mornar), Robert Đeljaj (Dečić) i Ðorđe Šaletić (Iskra);

vezni red – Andrej Bajović (Dečić), Nikola Janjić, Ognjen Bakić (Osijek, Hrvatska), Arnel Kujović (Kotbus, Njemačka), Aleksa Ćetković (Arsenal) i Milan Vukotić (Zrinjski, BiH);

napad – Andrija Radulović (Radnik, Srbija), Lazar Mijović (LomeI, Belgija), Dejan Perović (Petrovac), Viktor Đukanović (Hamarbi, Švedska), Dušan Vuković, Vuk Striković (Sutjeska) i Balša Tošković (Jezero).

Selektor Rakojević kazao je da su na spisku igrači koji su najviše igrali u svojim klubovima.

“U junu ćemo imati još dvije prijateljske utakmice, gdje ćemo proširiti spisak, kako bismo stekli uvid u mogućnosti igrača uoči početka kvalifikacija u septembru. Cilj ovog okupljanja je uigravanje ekipe, kao i upoznavanje igrača sa načinom rada ovog stručnog štaba”, rekao je Rakojević.

Okupljanje mlade reprezentacije na programu je 19. marta.

