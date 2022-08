Put prazne šake najbolji srednjometražni dokumentarni film

Podgorica, (MINA) – Dokumentarni film Put prazne šake, posvećen istoriji crnogorskog karatea, proglašen je za najbolji srednjometražni dokumentarni film 11. međunarodnog festivala sportskog filma na Zlatiboru, odlučio je žiri festivala.

Saopšteno je da je osvajanjem te nagrade, film režisera Miloša Todorovića, obezbijedio učešće na Svjetskom festivalu sportskih filmova u Milanu.

Put prazne šake je dokumentarni film, koji traje 56 minuta i obiluje velikom i jedinstvenom foto i video dokumentacijom vezanom za Titograd, Crnu Goru i SFR Jugoslaviju.

Podsjeća na početke karatea u Crnoj Gori, na Student, jedan od prvih klubova, pa Mladoost, čijom fuzijom nastaje Budućnost.

Prikazuje Titograd iz druge perspektive.

Film govori o istorijatu crnogorskog karatea, od dolaska japanskog majstora karatea Tetsutija Murakamija 1964. godine u tadašnji Titograd do danas.

Režiser filma Miloš Todorović kazao je da je ponosan na priznanje, navodeći da mu je čast što će predstavljati Crnu Goru na Svjetskom festivalu sportskog filma u Milanu.

“Vjerujemo da će nagrada i priznanje koje je film ostvario prepoznati mnoge institucije i da će pomoći da se ovaj projekat nastavi, kao i da ćemo i kvalitetno predstaviti Crnu Goru na svjetskom festivalu”, kazao je Todorović.

On se posebno zahvalio Savjetu i Organizacionom odboru festivala, koji je, kako je naveo, prepoznao kvalitet filma i uvrstio ga u zvanični program.

“Posebno hvala direktorici fesrivala Oliveri Nikitović i zamjeniku umjjenickog direktora Aleksandru Avramoviću i naravno našoj Budućnosti”, kazao je Todorović.

