Prlja za titulu prvaka Balkana u kik boksu

Podgorica, (MINA) – Član cetinjskog Kik boks kluba Lovćen, Nikola Prlja, boriće se za titulu profesionalnog prvaka Balkana, saopšteno je iz cetinjskog kluba.

Ime protivnika, kao i tačan termin borbe, biće poznat naredne sedmice.

Meč će biti održan u kategoriji do 62,2 kilograma, u disciplini lou kik.

Borba je planirana da traje pet rundi po tri minuta.

Trener cetinjskog kluba Janko Kuzman kazao je da Prlja ima veliku priliku da se bori i osvoji pojas pred svojom publikom.

On je istakao da ima dosta do meča i da ne sumnja da će njegov borac maksimalno spreman izaći na ring.

“Siguran sam da će, bez obzira ko mu bude protivnik, dati i posljednji atom snage da pojas ostane na Cetinju. Pobjeda u tom meču značila bi puno u nastavku karijere”, rekao je Kuzman agenciji MINA.

