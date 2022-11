Primorac i Turkoan ponovo neriješeno

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca i francuskog Turkoana igrali su večeras u Kotoru neriješeno 7:7, u prvom meču osmine finala Eurokupa.

Bez pobjednika je ove sezone završen i njihov međusobni duel u kvalifikacijama za Ligu šampiona (10:10).

Kotorski tim je, iako je tri puta ima zaostatak od dva gola (2:0, 4:2 i 5:3), bio bliži trijumfu, ali nije uspio da sačuva prednost.

Domaćin je serijom od četiri vezana pogotka početkom posljednje četvrtine poveo 7:5.

Turkoan, koji sa klupe predvodi Kotoranin Petar Kovačević, golovima Duja Živkovića i Mehdija Marzukija uspio je da izjednači i ostvari dobar rezultat za revanš.

Strijelci za Kotorane bili su Vuk Drašković, Marko Mršić, Aljoša Mačić, Bojan Paunović, Filip Gardašević, Đorđe Staniojević i Marko Milić.

Marzuki je bio najefikasniji kod gostiju sa tri pogotka.

Revanš utakmica na programu je 14. decembra u Francuskoj.

