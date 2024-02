Preminuo bivši rukometni reprezentativac

Podgorica, (MINA) – Bivši reprezentativac Crne Gore, Filip Jočić, preminuo je u 32. godini, nakon duge i teške bolesti, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Jočić, koji je igrao na poziciji lijevog beka, bio je juniorski reprezentativac Crne Gore i na spisku seniorskog tima u vrijeme mandata selektora Zorana Kastratovića i Ljuba Obradovića, u periodu od 2013. do 2016. godine.

“U posljednje tri godine vodio je najveću borbu. Nažalost, nije izdržao, preminuo je 22 dana nakon 31. rođendana. Rukometni savez ovim putem želi da uputi porodici najiskrenije saučešće”, piše u saopštenju.

