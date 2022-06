Prekinuta saradnja sa Aleksandrom Džikićem

Podgorica, (MINA) – Aleksandar Džikić nije više trener košarkaša Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je Upravni odbor na vanrednoj sjednici odlučio da ne produži ugovor sa Džikićem.

“Naš klub se zahvaljuje treneru Džikiću i želi mu svu sreću i uspjeh u nastavku trenerske karijere”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Džikić je kormilo kluba preuzeo 22. juna prošle godine, kada je naslijedio Dejana Milojevića, koji je prešao u Golden Stejt.

Džikiću je to bio povratak u podgorički klub sa kojim je osvojio ABA ligu 2018. godine.

