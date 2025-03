Porazi Paramonta na turniru u Gradačcu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice sa dva poraza završio je nastup na četvrtom ovosezonskom turniru NLB WHEEL lige u košarci u kolicima.

Paramont je u Gradačcu izgubio od branioca trofeja, ekipe Vrbasa, 85:77, a poražen je i od Parasport Croatije 76:73.

Podgorički sastav ligaški dio završio je sa dva trijumfa i tri poraza na trećem mjestu.

U polufinalu čeka ga duel protiv Vrbasa, drugoplasiranog na tabeli.

Paramont je oba trijumfa ove sezone ostvario početkom decembra u Podgorici protiv Zmaja 69:57 i Una Sane iz Bihaća 70:54, a na drugom turniru u Zagrebu izgubio je od Parasport Slovenije 59:53.

Slovenački sastav je sa maksimalnim učinkom izborio polufinale, koje je na programu u aprilu u Banja Luci.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS