Porazi Mornar Barskog zlata i SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata i SC Derbija upisali su poraze u 20. kolu Admiralbet ABA lige.

Mornar je večeras u Beogradu izgubio od Mege 89:78 i zabilježio 13. poraz ove sezone.

Loša posljednja četvrtina i serija od 12:1 koštala je barski tim povoljnijeg rezultata.

Mornar je u 34. minutu vodio 70:69, nakon čega je domaćin došao do vođstva od 81:71 i riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji je zabilježio deveti trijumf, bnio je NIkola Đurišić sa 20, dok je poen manje ubacio Luka Cerovina.

U barskoj ekipi najbolji je bio Kori Vebster sa 17 koševa.

SC Derbi je u Čačku izgubio od Borca 92:90.

To je 11. poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojoj ima i devet pobjeda.

U neizvjesnom duelu, sa puno preokreta, obje ekipe imale po osam poena prednosti, a pobjednik je odlučen u samom finišu.

SC Derbi je minut i po prije kraja, nakon trojke Nikole Pavlićevića, poveo 90:88, ali je domaćin napravio preokret i došao do vođstva 92:90.

Tim Andreja Žakelja imao je posljednji napad, ali je Loren Džekson promašio za produžetak.

Domaći tim do pobjede vodili su Hanter Hejl sa 31 i Sava Lešić sa 22 poena.

U podgoričkoj ekipi najbolji je bio Danilo Tasić sa 24, Pavlićević je ubacio 14, Emir Hadžibegović 13, a Flečer Megi 11 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS