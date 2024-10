Porazi Jadrana i Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i Primorca upisali su poraze u drugom kolu Lige šampiona.

Jadran je večeras u Trebinju, u C grupi, izgubio od Barselonete 16:8 i upisao drugi poraz.

Na startu grupne faze izgubio je od Marseja 13:11.

Dvostruki strijelci bili su Vasilije i Danilo Radović, dok su se po jednom upisali Dimitrije Obradović, Jovan Vujović, Danilo Stupar i Aleksandar Ivović.

Primorac je u Kotoru, u D grupi, izgubio od Savone 18:12.

Italijanski tim do pobjede vodili su Luka Damonti, Pjetro Filjoli i Balaš Erdelji.

Najefikasniji kod Primorca sa po dva pogotka bili su kapiten Draško Brguljan, Nika Šušiašvili i Dušan Matković.

Po jednom su precizni bili Marko Mršić, Luka Murišić, Srđan Janović, Nemanja Vico, Nikola Brkić i Petar Ćetković.

