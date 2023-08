Poraz crnogorskih odbojkaša

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Kolašinu, u kontrolnom meču, od B selekcije Japana 3:0 (25:18, 25:20 i 25:16).

Po dogovoru selektora odigrana su još dva seta, u kojima je u četvrtom slavio crnogorski tim 25:18, dok je uzbudljivi peti dio igre pripao je Japanu 22:20.

Računajući svih pet setova najviše poena u dresu Crne Gore sakupio je Đorđe Jovović, 13, a dvocifren je bio i Bojan Strugar sa 11 poena.

Kod Japana 11 poena Janagide, svih 11 u uvodna tri seta.

Novi duel na programu je sjutra u 17 sati.

Selektor Ivan Joksimović nakon tih mečeva objaviće konačan spisak od 14 odbjkaša koji će putovati u Skoplje, na šampionat Evrope.

Crnogorska selekcija za Skoplje putuje 29. avgusta, a prva utakmica na programu je dva dana kasnije protiv Holandije.

Slijede dueli sa Sjevernom Makedonijom (2.septembar), Danskom (3.septembar), Češkom (4.septembar) i Poljskom (6.septembar).

Po četiri najbolje reprezentacije iz četiri grupe plasiraće se u osminu finala, a grupa C, u kojoj je Crna Gora, ukrstiće sa grupom A u kojoj su prvak Evrope i svijeta Italija, kao i Srbija, Njemačka, Belgija, Estonija i Švajcarska.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS