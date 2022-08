Poraz crnogorskih košarkaša u Kaunasu

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Kaunasu od Litvanije 90:73, u utakmici drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski košarkaši prekinuli su seriju od tri trijumfa i upisali prvi poraz u drugoj fazi, ukupno treći u kvalifikacijama.

Pobjednik duela odlučen je u trećoj četvrtini, nakon koje je domaćin imao 20 poena prednosti (71:51).

Litvanija je, nakon minimalnog vođstva (41:40), napravila seriju od 8:0 (49:40) u 24, razlika je u 28. iznosila 15 (61:46), a u 29. minutu 18 koševa (66:48).

Crna Gora je u prve dvije četvrtine bila ravnopravan rival, a u nekoliko navrata imala je i pet poena prednosti.

Litvaniju je do sedmog trijumfa vodio Marius Grigonis sa 16, dok su po poen manje ubacili Mindaugas Kuzminskas i Domantas Sabonis.

U crnogorskoj selekciji najbolji je bio Kendrik Peri sa 21, Nemanja Radović je ubacio 14, a po poen manje Marko Simonović i Bojan Dubljević.

