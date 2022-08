Poraz crnogorskih košarkaša u Celju

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras od Slovenije 70:52, u trećem kolu pripremnog turnira u Celju.

Obje selekcije upisali su po pobjedu protiv Holandije, pa je duel u dvorani Zlatorog odlučivao pobjednika.

Slovenija je dominirala u prvih 20 minuta, nakon prve četvrtine imala je prednost od 17 (23:6), a na polovini meča 11 poena (41:30).

Crnogorski košarkaši vratili su se u trećoj četvrtini serijom 9:0, a kasnije je i preokrenuli na 44:43 trojkom Nemanje Radovića minut i 39 sekundi prije kraja tog dijela igre.

Domaćin je uoči posljednjih deset minuta vodio 47:44.

Posljednja četvrtina u potpunosti je pripala Sloveniji, koja je uspjela da prednost uveća na konačnih 18 poena.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Nemanja Radović sa 16, dok je Džona Radebau ubacio 14 poena.

U slovenačkoj selekciji, u kojoj se u strijelce nije upisao samo Luka Rupnik, po devet poena ubacili su Jurij Macura i Gregor Horvat.

Dueli sa Slovenijom i Holandijom u sklopu su priprema za nastavak kvalifikacija za šampionat Evrope i nastup na Evropskom prvenstvu.

Crnogorski košarkaši nastavljaju pripreme u Baru, a 13. avgusta novi test imaće protiv Srbije u Beogradu.

Posljednja provjera biće 16. avgusta u duelu sa Sjevernom Makedonijom u Baru.

Kvalifikacioni mečevi sa Bosnom i Hercegovinom i Litvanijom na programu su 24. i 27. avgusta.

Šampionat Starog kontinenta startuje 1. septembra, a crnogorski košarkaši igraće u grupi sa Španijom, Turskom, Gruzijom, Belgijom i Bugarskom.

