Poraz crnogorske selekcije od Zambije

Podgorica, (MINA) – Futsal reprezentacija Crne Gore poražena je večeras od Zambije rezultatom 5:1, u drugom kolu međunarodnog turnira u Poreču.

To je prvi poraz crnogorske selekcije na turniru, nakon jučerašnjeg trijumfa protiv San Marina.

Jedini gol za crnogorsku selekciju postigao je Pavle Vukčević u petom minutu.

Na drugoj strani pogađali su Patrik Banda, dvostruki strijelac Bonifaće Ndohluvu, Fransis Činjama i Viseman Firi.

Selektor Sveto Ljesar kazao je da su se crnogorski reprezentativci namjerili na jačeg protivnika, koji je potpuno zaluženo slavio.

“Samo prvih petanaestak minuta utakmice igrali smo dobro, poveli i imali tri odlične šanse. Nakon toga, protivnik je preuzeo konce igre u svoje ruke, diktirao tempo, davao golove. Nijesmo uspjeli da adekvatno odgovorimo na njihovo agresivnost i u tome leži ključ našeg poraza”, kazao je selektor Sveto Ljesar.

