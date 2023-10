Poraz Budućnost Volija u Ankari

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Ankari od Turk Telekoma 79:77, u utakmici drugog kola B grupe Eurokupa.

To je prvi poraz podgoričkog tima ove sezone, nakon što je na startu slavio protiv litvanskog Lijetkabelisa 76:65.

Budućnost je u većem dijelu meča bila u zaostatku, koji je u 32. minutu iznosilo 14 poena (74:60).

Podgorički tim se u finišu vratila u igru, a poslije trojke Brendona Pola razliku je, 77 sekundi prije, svela na dva poena.

Budućnost je u posljendjim sekundama imala i napad za produžetak, ali je Mekinli Rajt promašio koš.

Turk Telekom, koji je prošle sezone igrao finale Eurokupa, do pobjede vodili su Džejlin Adams sa 18 i Džejms Palmer sa 16 poena.

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Pol sa 19, dok je Rajt meč završio sa 14 poena.

Budućnost Voli će u trećem kolu, 17. oktobra, ugostiti Slask iz Vroclava.

