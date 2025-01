Podgorica startovala porazom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice Bemaks poraženi su na startu Top osam faze ABA druge lige.

Podgorički tim pred svojim navijačima izgubio je od Zlatibora iz Čajetine 72:70.

Odlučujući poene za trijumf gostiju postigao je Malkolm Bernanrd sa linije slobodnih bacanja 23 sekunde prije kraja.

Domaćin je imao posljednji napad, ali nije uspio da ga realizuje.

Bernard je meč završio sa 18, dok je Brano Đukanović meč završio sa 15 poena.

U podgoričkom timu najefikasniji je bio Ksavijer Rouds sa 13, Entoni Smit je ubacio 11, a poen manje Balša Živanović i Danilo Lacmanović.

Podgorica će u narednom kolu, 4. februara, ugostiti Helios.

