Podgorica slavila protiv Iskre

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Podgorice pobijedili su danas u Danilovgradu ekipu Iskre 2:1, u odgođenom meču 24. kola Druge crnogorske lige.

Podgorički sastav do pobjede, 13. ove sezone, vodili su Bojan Kopitović golom u 7. i Kristijan Radunović u 42. minutu.

Jedini pogodak za Iskru, koja je doživjela 15. poraz, postigao je Balša Globarević u 74. minutu.

Podgorica sa utakmicom manje zauzima treće mjesto na tabeli sa 45 bodova i ima 20 manje od vodećeg Bokelja, odnosno 18 od drugoplasiranog Otrant-Olimpika.

Iskra je sedma sa 32 boda.

