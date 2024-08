Počela promotivna kampanja za Paraolimpijske igre u Parizu

Podgorica, (MINA) – Promotivna kampanja Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, u susret Paraolimpijskim igrama u Parizu, zvanično je počela danas, saopšteno je iz krovne sportske asocijacije osoba sa invaliditetom.

Navodi se da kampanja nosi naziv Idemo dalje – ZAJEDNO! i promoviše mogućnosti osoba sa invaliditetom, inkluzivne vrijednosti i poštovanje različitosti.

U okviru kampanje je objavljen i promotivni spot koji potpisuje poznati crnogorski režiser Nikola Vukčević.

Za promotivne fotografije bio je zadužen Duško Miljanić.

Crnu Goru će na Igrama u Parizu, od 28. avgusta do 8. septembra, predstavljati četvoro sportista u tri sporta.

Nastupiće stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić, atletičarka Maja Rajković i strijelac Milan Đinović.

Otvaranje Igara zakazano je za 28. avgust, a crnogorsku zastavu na svečanom defileu nosiće Rajković i Bakić.

