Pobjede Paramonta na turniru u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice ostvario je u Beogradu dva trijumfa na drugom ovosezonskom turniru NLB WHEEL lige u košarci u kolicima.

Paramont je na startu slavio protiv Singidunum -Crvene zvezde 64:63, dok je u duelu sa Zagrebom bilo 70:55.

Podgorički tim do pobjede protiv domaćina vodili su Vahid Omerhodžić i Dino Dizdarič sa po 17, Georgi Ivanov ubacio je 16, a Elvir Purić 14 poena.

Omerhodžić je u trijumfu protiv Zagreba bio najefikasniji sa 24, Purić i Ivanov ubacili su po 16, dok je Dizdarić meč završio sa 14 poena.

Oba trijumfa u Beogradu ostvarila je i ekipa Vrbasa – protiv Zagreba 95:48 i Singidunum-Crvene zvezde 76:47.

Podgorički tim voljom žrijeba bio je slobodan na prvom turniru NLB WHEEL lige.

Regionalno takmičenje biće nastavljeno 25. februara, turnirom u Podgorici.

