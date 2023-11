Pobjede mlade i C reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Mlada i C šahovska reprezentacija Crne Gore ostvarile su pobjede, najbolja mupka selekcija upisala je remi, dok su šahistkinje upisale poraz u šestom kolu ekipnog Evropskog prvenstva u šahu.

Mlada reprezentacija slavila je protiv Farskih Ostrva, dok je C selekcija bola bolja os Albanije.

A reprezentacija remizirala je protiv Belgije, dok su dame poražene od Švedske.

Četvorostruki šampion Crne Gore, Predrag Nikač, debitovao je u dresu sa nacionalnim grbom na najljepši način, savladavši Dina Velešinju.

Nekadašnji prvak svijeta za slijepe i slabovide šahiste nadigrao je predstavnika Albanije, a pobjedu je osigurao omladinski prvak Vuk Miletić koji je matirao intermajstora Franca Ašikua.

Blažo Kalezić i Veljko Draganić su remizirali svoje partije, pa C ekipa ima učinak od dvije pobjede, jednog remija i tri poraza, baš kao i A ekipa koja je danas remizirala sa Belgijom.

Luka Drašković je iskoristio previd Jespera Beukema i postavio konačnih 2:2, nakon što je Denis Kadrić poražen od Danijela Darde na prvoj tabli, a partije velemajstora Nikole Đukića i Dragiše Blagojevića okončane remijima.

Pet meč bodova za našu najbolju selekciju nakon šest kola.

Mlada, odnosno B ekipa, savladala je Farska Ostrva sa 3:1, slavili su Miloš Pečurica i Peko Đurović, dok su Aleksandar Tomić i Andrej Šuković remizirali i na taj način upisali nova dva timska boda.

Pečurica i Đurović imaju polovičan skor u dosadašnjem dijelu turnira, zahvaljujući kome zarađuju nove rejting poene.

Dame su 3,5:0,5 poražene od Švedske, koju je predvodila legendarna Pia Kramling koja je savladala Aleksandru Milović.

Jedini remi izborila je Nikolina Koljević, a poražene su i Alena Skvorcova i Mateja Popović.

Crnogorske dame ostale su na ostvarene dvije pobjede.

Prvenstvo će biti nastavljeno sjutra partijama sedmog kola (15.00).

