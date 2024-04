Pobjeda crnogorskih rukometašica u Turskoj

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Rizeu selekciju Turske 30:28, u utakmici petog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će u novembru i decembru biti odigrano u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj.

Crnogorske rukometašice upisale su peti trijumf i potvrdile prvo mjesto u grupi.

Izabranice selektorka Bojane nijesu blistale u Rizeu, a do pobjede došle su zahvaljujući boljoj igri u drugom poluvremenu.

Turska je 45 minuta bila ravnopravan rival, tri puta je imala prednost i od tri gola (7:4, 17:14 i 18:15), ali je u posljednjih 15 minuta napravila preokret i došla do vođstva od pet golova (28:23 u 54. minutu i riješila pitanje pobjednika.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Dijana Mugoša sa osam, dok je Matea Pletikosić postigla pet golova.

Izabranice selektorke Bojane Popović kvalifikacije će završiti duelom sa Bugarskom, u nedjelju u Podgorici.

Crnogorskim rukometašicama dueli sa Turskom i Bugarskom uvertira su za kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre, koji ih očekuje od 11. do 14. aprila u njemačkom Ulmu.

Rivali za dvije pozicije koje vode na Olimpijske igre u Parizu biće im Njemačka, Slovenija i Paragvaj.

