Pobjede Sutjeske, Budućnosti i Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske, Budućnosti i Jezera ostvarili su pobjede u četvrtom kolu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Sutjeska je u Nikšiću savladala Iskru 3:0 i upisala drugi trijumf ove sezone.

Domaćin je poveo već u 3. minutu pogotkom Filipa Kneževića.

Pitanje pobjednika riješio je francuski internacionalac Ouijdi Sahli u 84. minutu.

Konačan rezultat postavio je Novica Erak iz jedanaesterca u trećem minutu sudijske nadoknade.

Iskra je bez pobjede ove sezone, sa samo jednim osvojenim bodom.

Budućnost je u Pljevljima savladala ekipu Rudara 1:0.

Odlučujući pogodak, za prve bodove Budućnosti ove sezone, postigao je Lazar Mijović u 66. minutu.

Rudar je doživio drugi poraz, a na startu nove sezone upisao je i po pobjedu i remi.

U pobjedama Sutjeske i Budućnosti debitovali su treneri Nenad Brnović i Miodrag Džudović.

Jezero je u Bijelom Polju savladalo Jedinstvo 1:0, pogotkom Vojina Pavlovića u petom minutu sudijske nadoknade.

To je plavskom timu treći trijumf ove sezone, dok je Jezero bez pobjede, sa samo jednim osvojenim bodom.

Poslije prvog poluvremena, Dečić kao gost vodi protiv Petrovca 2:1 (Igor Ivanović 3, Fatos Bećiraj 5 – Dejan Perović 4), dok u duelu Arsenala i Mornara nema golova.

