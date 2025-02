Pobjeda Bajerna u Glazgovu, Milan poražen u Roteradamu, slavili i Briž i Benfika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bajerna savladali su večeras u Glazgovu ekipu Seltika, a pobjede u prvim mečevima nokaut faze Lige šampiona ostvarili su i Fejnord, Briž i Benfika.

Bajern su do pobjede vodili Mišel Olise u 45. i Heri Kejn u 49. minutu.

Jedini pogodak za škotski tim postigao je Dajzen Maeda u 79. minutu.

Fejenord je u Roterdamu slavio protiv Milana 1:0, a strijelac odlučujućeg pogotka bio je Igor Paišao u 4. minutu.

Benfika je golom Vangelisa Pavlidisa u 48. minutu kao gost pobijedila Monako 1:0.

Pred svojim navijačima slavio je Klub Briž protiv Atalanta 2:1.

Vođstvo domaćinu donio je Feran Jutgla u 15. minutu.

Poravnao je Mario Pašalić u 41, a pitanje pobjednika riješio je Gustaf Nilson u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Na jučerašnjiim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Mančester siti – Real 2:3, Juventus – PSV Ajndhoven 2:1, Sporting – Borusija 0:3 i Brest – Pari Sen Žermen 0:3.

Revanši su na programu narednog utorka i srijede.

Direktan plasman u osminu finala izborili su Liverpul, Barselona, Atletiko Madrid, Arsenal, Inter, Bajer Leverkuzen, Lil i Aston Vila.

