Pet crnogorskih klubova u evropskim kupovima

Podgorica, (MINA) – Crnogorski rukomet u evropskim kupovima ove sezone predstavljaće pet klubova – dva u muškoj i tri u ženskoj konkurenciji, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da su do predviđenog roka prijave Evropskoj rukometnoj federaciji (EHF) za učešće u evropskim kupovima dostavili Lovćen i Budućnost Podgorica u muškoj, odnosno Budućnost Bemaks, Rudar i Tivat u Ženskoj konkurenciji.

Lovćen je podnio aplikaciju za mjesto u EHF Evropskoj ligi, dok će se Budućnost Podgorica takmičiti u EHF kupu.

Od učešća u evropskim kupovima odustali su Budvanska rivijera Budva, Rudar i Berane 1949.

Budućnost Bemaks nastupiće u EHF Liga šampiona, a Rudar i Tivat u EHF kupu.

Od učešća u evropskim kupovima odustao je ŽRK Ulcinj.

Spisak učesnika EHF Lige Evrope i EHF kupa biće objavljen 11. jula.

Žrijeb za navedene evropske kupove zakazan je za 18. jula u 11 sati u Beču.

