Pavićević i Martinović dobile značku EHF

Podgorica, (MINA) – Crnogorske rukometne sudije Milica Pavićević i Slađana Martinović dobile su značku Evropske rukometne federacije (EHF), saopšteno je iz Zajednice rukometnih sudija Crne Gore.

Pavićević i Martinović su na nedavno održanom B prvenstvu Evrope za igrače do 20 godina na Kosovu, sudile četiri meča, uključujući i četvrtfinale (Estonija – Slovačka) i polufinale (Finska – Letonija).

Opravdale su ukazano povjerenje na svim utakmicama i zaslužile značku EHF-a, čime su postale šesti sudijski par iz Crne Gore sa tim zvanjem.

Značku EHF-a od ranije imaju Ivan Pavićević – Miloš Ražnatović, Novica Mitrović – Miljan Vešović, Bogdan Kaluđerović – Ivan Vujačić, Stefan Ivanović – Marko Vujisić i Jelena Vujačić – Anđelina Kažanegra.

