Omladinska selekcija pobijedila Poljsku

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Tbilisiju selekciju Poljske 1:0, u utakmici drugog kola turnira elitne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina.

Crnogorski fudbaleri upisali su prvi trijumf na turniru, nakon startnog remija sa Slovačkom (1:1).

Poljska nakon dva kola ima polovičan učinak, pobjedu i poraz.

Odlučujući pogodak postigao je Vasilije Adžić u 45. minutu.

Isti igrač bio je u šansi i u 90. minutu, pokušao je da lobuje istrčalog poljskog golmana, ali je za malo bio neprecizan.

Crna Gora će u tećem kolu, 25. marta, igrati sa Gruzijom (16.00).

Pobjednik grupe izboriće plasman na Evropsko prvenstvo, koje će se od 13. do 26. juna biti odigrano u Rumuniji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS