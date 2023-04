Omladinci bez golova sa Sjevernom Makedonijom

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Skoplju, u prijateljskom meču, sa Sjevernom Makedonijom 0:0.

U zanimljivom meču, odigranom po jakom vjetru, obje selekcije imale su svoje šanse, ali nijesu uspjele da ih realizuju.

Najbolje prilike za Crnu Goru imali su Luka Bubanja i Andrija Radulović u 71. i 81. minutu, ali se u odsudnim trenucima nijesu najbolje snašli.

Novi duel istih rivala na programu je u četvrtak na terenu trening Kampa Fudbalskog saveza Sjeverne Makedonije, a počeće u 12 sati.

