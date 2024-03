Odbojkaši i odbojkašice sjutra za trofej Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog i odbojkaši Budve braniće sjutra u Bijelom Polju trofeje Kupa Crne Gore.

Herceg Novi će u 17 sati u dvorani Nikoljac, u finalnom meču, igrati protiv Luke Bar.

Hercegnovski tim ove sezone na domaćoj sceni nije izgubio ni set.

Trener Herceg Novog, Milorad Krunić, kazao je da niz bez izgubljenog seta, koliko je na neki način dobar i veliki, toliko im i stvara neki mali problem.

“Sve je teže i teže to nositi, jer sasvim je logično da mi negdje izgubimo set i onda je samo pitanje reakcije ekipe kad se to desi. Kako će to biti, da li će sasvim normalno i mirno igrati ostatak utakmice pa dobiti sljedeća tri ili će ući u neku paniku. Tu smo da ne dozvolimo to”, rekao je Krunić na konferenciji za novinare.

On je naglasio da Luka Bar cijele godine igra veoma dobro i da su u obje utakmice protiv Herceg Novog bar dva seta bila jako neizvjesna.

“Psihološka priprema i dobar ulazak u cijelu utakmicu puno će značiti, ko bolje otvori utakmicu, imaće puno veće šanse. Moram da prihvatim ulogu favorita, ali nikakvo potcenjivanje, Kup je takmičenje u kome se često dogode iznenađenja. Mi smo tu da se potrudimo da se ne dogodi iznenađenje, ali stvarno želim dobru odbojku i neizvjesnu utakmicu”, kazao je Krunić.

Herceg Novi će igrati za drugi, a Luka Bar za osmi trofej Kupa.

Najbolja je bila 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. i 2017. godine.

Trener Luke Bar Vladimir Milačić kazao je da je ekipa Herceg Novog, to i rezultati pokazuju posljednje dvije godine, neprikosnovena u crnogorskojligi i da je nivo iznad crnogorske lige.

“Jako dobro fizički izgledaju, tehničko-taktički dobro su vođeni. Ukoliko ikako budemo mogli da ih dovedemo u neki problem, da vidimo kakva će njihova reakcija biti, nadam se da će nam se ukazati šansa, a ako nam se ukaže, pokušaćemo da iskoristimo”, kazao je Milačić.

U konkurenciji odbojkaša, u 20 sati, sastaće se domaćin Jedinstvo i branilac tutule Budva.

Trener Budve, Miljan Bošković, kazao je da branioca trofeja očekuje teška utakmica u Bijelom Polju.

“Jedini poraz ove sezone doživjeli smo u Bijelom Polju. Spremali smo se da pružimo maksimalno dobru igru, da damo svoj maksimum i odbranimo Kup”, rekao je Bošković.

Trener Jedinstva, Darko Prebiračević, smatra da je Budva favorit u finalnoj utakmici.

“Kada pričamo o finalima i Kup takmičenjima, svi negdje kroz ta takmičenja grabimo svoju posebnu priliku. Određeni momenti, u smislu motivacije, želje i borbe, odlučiće pobjednika i osvajača. Imali smo prilike da neke svoje momente iskoristimo, da pružimo i klubu i gradu neke lijepe trenutke, nadam se da smo u ovom trenutku spremni za to”, rekao je Prebiračević.

On je kazao da je ekipa kompletna i da očekuje kvalitetnu utakmicu.

“Vjerujem da će se ekipa koja bude više željela i koja bude motivisanija, na kraju radovati”, zaključio je Prebiračević.

U konkurenciji odbojkaša, u Kupu Crne Gore, najuspješnija je Budvanska rivijera sa sedam trofeja.

Budva je osvojila posljednjih pet, Budućnost ima tri, a bjelopoljsko Jedinstvo dva trofeja.

