Novi poraz crnogorske selekcije

Podgorica, (MINA) – Omladinska futsal reprezentacija Crne Gore poražena je od Francuske 5:1, u u drugom kolu turnira u Novigradu.

To je drugi poraz crnogorske selekcije na turniru, nakon što je juče na startu izgubila od Sjedinjenih Američkih Država 5:4.

Francuska je opravdala ulogu favorita, a do pobjede vodili su je Elio Kolski u 3, Adam El Uali u 23, Luj Vjo iz jedanaesterca u 30, Tom Kolski u 33. i Adrijan Siro u 35. minutu.

Jedini pogodak za Crnu Goru postigao je Besart Elezaga u 27. minutu.

Selektor Sveto Ljesar kazao je da je Francuska potpuno zasluženo pobijedila.

On je naglasio da je Francuska najbolja ekipa na turniru.

“Utakmicu smo počeli bojažljivo, oni su nam nametnuli visoki presing koji smo teško rješavali. U drugom dijelu meča, iako smo primili četiri gola, bili smo bolji nego u prvom, jer smo postigli gol i imali pet odličnih šansi. Golove koje smo primili direktan su plod pada koncentracije zbog mnogo jakog ritma koji je utakmica imala od prvog do posljednjeg minuta”, kazao je Ljesar.

Sjutra je slobodan dan na turniru, a meč trećeg kola, sa Slovačkom, zakazan je za 5. april u 11 sati.

