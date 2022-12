NBA rezultati – Vučević skroman u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su od Sakramenta 110:101, a Nikola Vučević meč je završio sa 12 poena.

U trećem uzastopnom, ukupno 14. porazu ove sezone, Čikaga najbolji je bio Zek Lavin sa 41 poenom.

U ekipi Sakramenta najbolji je bio Malik Monk sa 20, Harison Barns je ubacio 17, a Dearon Foks 16 poena.

Boston, tim sa najboljim skorom u ligi, savladao je u gostima Bruklin 103:92 i upisao 19. pobjedu ove sezone.

U pobjedničkom timu Džejlen Braun je ubacio 34, a Džejson Tejtum 29 poena.

Kod domaćina najbolji je bio Kevin Durant sa 31 poenom.

Poraz je upisao i Denver od Nju Orleansa 121:106, a Nikola Jokić meč je završio sa 32 poena, 16 skokova i devet asistencija.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

San Antonio – Finiks 95:133

Detroit – Memfis 112:122

Njujork – Klivlend 92:81

Vašington – Los Anđeles 119:130

Portland – Indijana 116:100

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS