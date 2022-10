NBA rezultati – Pobjede Golden Stejta i Bostona

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Golden Stejta i Bostona ostvarili su pobjede na startu nove sezone NBA lige.

Golden Stejt, koji brani trofej, slavio je pred svojim navijačima protiv Los Anđeles Lejkersa 123:109.

Zvaničnog šampiona do pobjede vodio je Stef Kari sa 33, Endrju Vigins ubacio je 20, a Klej Tompson 18 poena.

U ekipi iz Los Anđelesa bolji od ostalih bili su Lebron Džejms sa 31 i Entoni Dejvis sa 27, dok je Rasel Vesbruk meč završio sa 19 poena.

Boston je na otvaranju sezone u TD Gardenu bio bolje od Filadelfije 126:117.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Džejson Tejtum i Džejlen Braun sa po 35 poena.

Tejtum je imao i 12 skokova.

U ekipi Filadelfije najbolji je bio Džejms Harden sa 35 poena, osam skokova i sedam asistencija.

