NBA rezultati – Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Dalasa 114:105, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč završio sa 21 poenom i 20 skokova.

Dalas su do pobjede vodili Grent Vilijams sa 25 i Tim Hardavej Džunior sa 24, dok je Luka Dončić meč završio sa 18 poena i deset asistencija.

Vučevića su u Čikagu pratili Zak Lavin sa 22 i Demar Derozan sa 16 poena.

Prvi poraz u sezoni upisao je Denver, koji je kao gost izgubio od Minesote 110:89.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bili su Entoni Edvards sa 24 poena i Karl-Entoni Tauns sa 21 poenom.

U ekipi Denvera najbolji je bio Jokić sa 25 poena i deset skokova.

Derbi Los Anđelesa dobili su Lejkersi, koji su su na krilima Lebrona Džejmsa (35 poena, 11 skokova, sedam asistencija) savladali Kliperse 130:125 i prekinuli niz od 11 mečeva bez trijumfa protiv gradskog rivala.

Na ostalim mečevima postignuti su sljedeći rezultati: Detroit – Portland 101:110, Toronto – Milvoki 130:111, Atlanta – Vašington 130:121, Boston – Indijana 155:104, Majami – Bruklin 105:109, Njujork – Klivlend 89:95, Hjuston – Šarlot 128:119, Juta – Memfis 133:109 i Golden Stejt – Sakramento 102:101.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS