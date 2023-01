NBA rezultati – Boston nastavio seriju pobjeda

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona pobijedili su Bruklin 109:98, u jutros odigranom meču NBA lige.

Najuspješniji tim lige upisao je petu uzastopnu, ukupno 31. pobjedu ove sezone.

Boston je u Barklejs centru odlučujuću prednost, u prilično izjenačenoj utakmici, stekao u posljednjoj četvrtini tokom koje su domaćina sveli na svega 16 poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejson Tejtum sa 20 poena, dok je Markus Smart dodao 16.

U ekipi Bruklina najbolji je bio Kajri Irving sa 24 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Filadelfija – Oklahoma 114:133

Majami – Milvoki 108:102

Toronto – Šarlot 124:114

